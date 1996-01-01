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Страховщики добавили капитала
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Совокупный собственный капитал 120 страховых компаний - участников проекта "Интерфакс-100", увеличился в 2004 г. на 47,1% (против 56,4% в 2003 г.) и на 1 января 2005 г. составил 88,5 млрд руб.
Как говорится в исследовании "Интерфакс-100. Крупнейшие страховые компании России", подготовленном ЦЭА "Интерфакса", совокупный собственный капитал всех российских страховщиков эксперты ЦЭА оценивают примерно в 160 млрд руб.
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