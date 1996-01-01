Страховщики добавили капитала

Совокупный собственный капитал 120 страховых компаний - участников проекта "Интерфакс-100", увеличился в 2004 г. на 47,1% (против 56,4% в 2003 г.) и на 1 января 2005 г. составил 88,5 млрд руб.

Как говорится в исследовании "Интерфакс-100. Крупнейшие страховые компании России", подготовленном ЦЭА "Интерфакса", совокупный собственный капитал всех российских страховщиков эксперты ЦЭА оценивают примерно в 160 млрд руб.