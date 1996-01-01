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Бизнесу предлагают страховаться
На минувшей неделе страховая компания "Росгосстрах" провела презентацию новой линейки страховых продуктов, основными потребителями которых по замыслу разработчиков должны стать субъекты малого и среднего предпринимательства.
По словам генерального директора компании "Росгосстрах - Дальний Восток" Юрия ШАТОВА, причины, побудившие страховщиков специальную комплексную программу, лежат в увеличении этой предпринимателей. "Если раньше по оценкам экспертов в нашей стране насчитывалось около нескольких миллионов предпринимателей, то теперь согласно проведенным маркетинговым исследованиям таких уже более 10 млн. Это означает, что емкость рынка достигла той планки, когда можно работать рентабельно и неплохо зарабатывать" - сказал он.
"Предпринимателям необходима реальная страховая защита. В настоящее время им более, чем крупным компаниям, нужна гарантированная выплата в случае неожиданного поворота дел или причинения ущерба, - начала представление нового продукта "Росгосстрах-бизнес" представитель страховой компании Наталья ЛОШАКОВА. Суть программы, по ее словам, заключается в том, что предпринимателям дается возможность комплексного обслуживания по страхованию бизнеса. Это означает, что в рамках данного продукта малый и средний бизнес имеет возможность страховать все, что касается бизнеса, то есть, начиная имуществом и заканчивая жизнью и здоровьем наемного персонала. При этом возможен выбор специального конструктора, позволяющего составить оптимальный договор страхования. Для того чтобы облегчить процедуру оформления, предпринимателям предлагается воспользоваться услугами персонального риск-менеджера. Он должен индивидуально оценивать риски предприятий и, соответственно, оговаривать суммы страховых полюсов.
В то же время многие присутствующие на презентации отметили, что ничего новаторского в данной инициативе крупнейшего российского страховщика нет. К примеру, если внимательно рассмотреть программу "Росгосстрах-бизнеса" становится ясно, что все виды страхования, указанные в этой линейке продукта, большинство страховых компаний уже давно активно эксплуатируют без всякого бизнес-позиционирования. Так, в новой программе есть несколько основных блоков страхования. Один из них касается имущества: "Росгосстрах" предлагает страховать объекты недвижимости, оборудование, товары в торговом зале и на складе, отделку помещений, мебель. Все это, только в более широком спектре, предлагается к страхованию другими компаниями по версии "КАСКО".
Правда, не совсем логично то, что в этот список попали услуги по страхованию убытков от перерыва в производстве коммерческой деятельности. Казалось бы, разумно отнести эту слугу к страхованию ответственности, по крайней мере, именно так высказывались присутствующие на мероприятии предприниматели. Этот вид страхования их интересовал больше других. "Бизнес - это постоянный риск, - утверждали в своих высказываниях предприниматели, - поэтому наиболее востребованы для нас услуги по страхованию рисков или убытков, полученных от невыполнения своих обязательств третьими лицами. Это могут быть взаимоотношения между контрагентами, арендаторами или арендодателями". На что представители страховой компании резонно заметили, что данные услуги входят в блок страховых услуг под названием "Ответственность".
Однако согласно розданным документам, в этот блок входят только несчастные случаи на производстве и аварии, в результате которых нанесен непредумышленный вред окружающей среде. Вот только позволить подобное страхование сегодня могут только крупные компании, заинтересованные в сохранении своей репутации и делового имиджа.
По словам представителей "Росгосстраха", страховая бизнес-программа запускается по всей России. Вот только не совсем понятно, как компания сможет обеспечить все свои представительства профессиональными кадрами.
"Это не ОСАГО или другие виды страхования, где представитель страховой компании продает готовый пакет услуг с фиксированными тарифами, - прокомментировал "ЗР" один из представителей страхового бизнеса. - Стоимость полиса в этом случае определяется риском, от которого предполагается страховаться. Нужен соответствующий штат профессионалов, сродни тому, что имеют отделы кредитования банковских структур. И если в крупных городах найти их не проблема, то в отдаленных населенных пунктах кадровый голод даст о себе знать очень скоро".
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