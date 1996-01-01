Сбербанк готовит кредитные карты

Сбербанк России планирует до конца текущего года приступить к выпуску кредитных карт, заявил президент-председатель правления кредитной организации Андрей КАЗЬМИН.

"Относительно кредитных карт планы самые серьезные на ближайшее время", - сказал он, добавив, что в настоящее время банк эмитирует овердрафтные карты, однако для выпуска полномасштабных кредитных карт требуется определенная проработка.