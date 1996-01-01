Больше половины вкладов приходится на Сбербанк

Вклады физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках к 1 мая 2005 г. составили 2 трлн 220,6 млрд руб., увеличившись за год на 27,2% . Эту информацию распространила Федеральная служба государственной статистики.

Доля Сбербанка России в общем объеме рублевых и валютных банковских сбережений населения за январь-май сократилась на 2,3 процентного пункта и составила на 1 мая 2005 г. 57,3%. На рублевых счетах в российских банках к 1 мая этого года было сосредоточено 1 трлн 666,4 млрд руб. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. на 30,7%).