Сергей Власов вошел в совет директоров Дальвнешторгбанка

По решению собрания акционеров Дальвнешторгбанка, состоявшегося 11 июня 2005 года, Сергей ВЛАСОВ, бывший председатель правления банка "Дальневосточное О.В.К.", вошел в состав совета директоров Дальвнешторгбанка.

Накануне этого события он стал собственником 10% акций банка. Ожидается, что после утверждения в территориальном управлении ЦБ России Сергей Власов возглавит правление Дальвнешторгбанка.