Региобанк расширил свои возможности в Биробиджане

Теперь клиенты филиала Региобанка в Биробиджане могут произвести платежи за электроэнергию через МИНИ-Офисы банка (банкоматы с расширенным набором функций).

Помимо этого, через Мини-офисы филиала можно осуществлять оплату коммунальных услуг, газоснабжения, а также производить оплату услуг оператора мобильной связи "МегаФон-ДВ". Мини-офис предназначен для проведения широкого спектра безналичных платежей, включая личные регулярные платежи, а кроме того - это возможность снятия наличных денежных средств.