В Хабаровске появился Центр кредитования Импэксбанка

С 14 июня в Хабаровске действует Центр кредитования населения Импэксбанка (ул. Запарина, 82), куда из головного офиса по ул. Пушкина, 45 переведен отдел кредитования физических лиц.

В настоящее время банк предлагает населению кредиты на покупку автомобилей, нецелевые кредиты, выдаваемые по пластиковым картам Visa Electron, Cirrus/Maestro, и целевые на покупку пластиковых окон, мебели и сотовых телефонов. Для оформления требуется минимум документов. Максимальная сумма кредита составляет 500 тыс. руб. Суммы до 150 тыс. руб. выдаются без поручителей.