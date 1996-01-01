Микрокредиты завоевывают популярность

На прошлой неделе во Владивостоке прошел форум "Микрофинансирование в развитии экономики регионов России". Мероприятие проходило в течение двух дней и собрало довольно большое количество участников с разных регионов России. Организаторами форума выступили ассоциация кредитных кооперативов Приморского края и комитет экономического развития администрации края.

Отметим, что проведение данного форума в краевой столице планировалось еще несколько лет назад, а прообразом данного форума стала прошедшая в июне 2003 г. региональная конференция "Кредитные потребительские кооперативы граждан: системы поддержки и развития малого предпринимательства в регионах Дальнего Востока".

"Итоги той конференции показали, что не только потребительские кооперативы формируют институт микрофинансирования. Сегодня в нем активно участвуют банки, страховые компании, различные фонды поддержки предпринимательства. Поэтому нужно было собрать не только кредитные кооперативы, но и остальных участников этого процесса", - утверждает один из главных вдохновителей собрания микрофинасистов, директор ассоциации кредитных кооперативов Ирина ЧАЙКА.

К чести организаторов можно отнести тот факт, что им удалось пригласить на форум не только местных экспертов, но ряд специалистов в области микрофинансирования из центральных регионов страны. Основной доклад о развитии этого института у нас в стране представил директор Российского микрофинансового центра Михаил МАМУТА.

По словам московского гостя, существуют принципиальные отличия микрофинансирования малого бизнеса от классического кредитования. В частности, у них различная процедура оформления заявок: в микрофинасировании срок выдачи кредита намного меньше. Есть отличия по предельным суммам займов. Как правило, сумма микрокредита не превышает несколько тысяч долларов.

Естественно удовлетворить постоянно растущий спрос на эти услуги одним банковским структурам будет нелегко. Так, большинство банков до недавнего времени не работало по подобным программам, мотивируя это тем, что банковские кредиты подразумевают ряд требований к потенциальным заемщикам, которые те в силу различных причин не всегда готовы выплатить. "Субъекты малого бизнеса не всегда готовы предоставить требуемый залог, кредитную историю. В то же время большинство банковских структур не берутся за финансирование стартовых проектов, а предпочитают работать с теми предпринимателями, кто имеет в своем распоряжении какие-нибудь значимые активы", - отметили выступавшие.

"Предпринимательская деятельность - это огромный риск и постоянная борьба с целым комплексом различных проблем. И главная из них нехватка денежных средств для текущих потребностей бизнеса или развития новых проектов", - отметила в своем выступлении заведующая отделом поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края Вера ЕВТУШЕНКО.

По ее словам, в 2004 г. инвестиции в основной капитал малых предприятий края составили 1 178 млн руб. Однако источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства предприятий, бюджетные ассигнования, и лишь 12% приходится на финансовые организации. Рынок микрокредитов в Приморье оценивается в 180 млн руб., это порядка 15% от общего объема микрофинансирования в России. "Эти показатели можно значительно увеличить, - заявила Вера Евтушенко. - По оценкам специалистов, это всего лишь 5-7% емкости рынка, хотя мелкие кредиты в $ 1-2 тыс. очень нужны и востребованы как среди предпринимателей, так и физических лиц".

Увеличение показателей микрокредитования в Приморском крае может идти в нескольких направлениях. Основные их них: вывод на рынок новых банковских продуктов или их альтернатива в виде активизации деятельности кредитных союзов.

Но при этом финансовые структуры ограниченны несовершенством нормативно-правовой базы. "Для большинства субъектов малого бизнеса банковские кредиты пока остаются недоступными, - утверждает генеральный директор фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края Евгений КРЖИЖАНОВСКИЙ. - Но не во всем здесь непосредственная вина самих банков. Нормативная база ЦБ РФ, особенно в части создания резервов и требований к анализу бизнеса потенциального заемщика, сказывается на себестоимости кредитов, сроках рассмотрения заявок, что в итоге тормозит развитие розничного кредитования малого бизнеса".

У кредитных кооперативов также существуют определенные трудности с законодательством. По словам представителя Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Владимира ТАЛАНЦЕВА, потребительские кооперативы обязаны вести свою деятельность в соответствии с ФЗ "О кредитных потребительских кооперативах граждан". Согласно закону данные организации обязаны работать только со своими пайщиками, количество которых не должно превышать 2 тыс. человек. "Кредитным союзам предписано работать с физическими, а не с юридическими лицами.

Но малый бизнес услугами потребительских кредитных кооперативов активно пользуется. По данным администрации края, в 2004 г. кредитными союзами было выдано более 1 тыс. кредитов субъектам малого бизнеса на общую сумму 81 млн руб. Это довольно неплохие показатели, учитывая, что процентная ставка в кредитных потребительских кооперативах может доходить до 40% против 20% в среднем по банкам. Но это закономерный результат отсутствия у большинства банков филиальной сети в небольших населенных пунктах, что значительно усложняет доступ предпринимателей к финансово-кредитным ресурсам. Основные потребители микрокредитов в Приморье - предприятия торговли. Им выдано 71% от общей суммы кредитов.