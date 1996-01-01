Финансовый мост Приморье - Китай

Акционерный коммерческий банк "Приморье" принял участие в традиционном международном форуме - 16-й Харбинской торгово-экономической ярмарке, которая прошла в административном центре провинции Хэйлунцзян с 15 по 19 июня.

На экспозиционном стенде банка были представлены банковские услуги для китайских компаний, ведущих свой бизнес с приморскими партнерами, и для граждан КНР. Особое место в этом ряду занимает специальное предложение "Приморья" - обслуживание пластиковых карт банка в отделениях Bank of China в г.Суйфэньхэ.

Официальная делегация банка во главе с директором Департамента развития бизнеса Андреем ОЛЕЙНИКОМ посетила с рабочим визитом Строительный Банк Китая, Банк Китая, Народный Банк Китая. Результатом предварительных переговоров стало подписание договора об открытии корреспондентского счета банка "Приморье" в долларах США в Сельскохозяйственном Банке Китая.

Корреспондентский счет позволит напрямую осуществлять переводные операции между АКБ "Приморье" и сетью Сельскохозяйственного банка, которая покрывает всю территорию сопредельного государства. Тем самым будет значительно снижена стоимость услуги по переводу денежных средств частными клиентами из России в Китай, а также увеличена их скорость.

В рамках Дня российского бизнеса банк "Приморье", наряду с другими приморскими компаниями, принявшими участие в работе ярмарки, провел презентацию своих продуктов и услуг перед представителями деловых кругов провинции Хэйлунцзян. По словам Андрея Олейника, "регулярное участие банка в столь представительном международном форуме позволяет говорить об особом значении, которое мы придаем развитию финансовой инфраструктуры для обслуживания российско-китайских торговых и инвестиционных потоков".