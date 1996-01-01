Результаты Дальневосточного банка растут

На своем годовом собрании акционеры Дальневосточного банка избрали президентом банка Ядвигу ДОБРЯНСКУЮ.

Были отмечены высокие результаты, которых добился банк на финансовом рынке в 2004 г. В частности, валюта баланса выросла на 17,7%, кредитный портфель - на 41,7%. Объемы привлеченных средств увеличились на 25%. Собственный капитал банка вырос на 34,8% и составил 485,6 млн руб. По итогам года получена балансовая прибыль 91,1 млн руб.

- Дальневосточный банк называется в числе ведущих кредитных учреждений региона и занимает лидирующие позиции практически во всех секторах банковского бизнеса, - сказала в выступлении перед акционерами заместитель начальника Управления по регулированию деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Приморскому краю Вера СТЕПАНОВА.

Собрание приняло решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2004 г. в размере 100% от номинальной стоимости по обыкновенным акциям и 150% от номинальной стоимости по привилегированным акциям.

Банк сохранил хорошую динамику развития и в нынешнем году. На 1 июня 2005 г. капитал банка превысил 520 млн руб.