Жизнь моряков станет дороже

Несчастные случаи с гибелью членов экипажей судов "Вест" и "Ароса" еще раз наглядно показали, что морские профессии относятся к повышенной категории риска.

Между тем в России до сих пор отсутствует должная система страхования жизни моряков, не говоря уже о гарантиях выплаты причитающейся заработной платы, как это принято в мировой практике. По действующему законодательству судовладелец обязан страховать жизнь и здоровье экипажа судна, но сумма этой страховки в законе не прописана. В итоге жизни членов экипажа зачастую оцениваются по страховому полису всего в одну тысячу рублей!

В связи с этим депутаты ЗС ПК предлагают закрепить конкретные минимальные суммы страхования зарплаты и иных денежных выплат в размере не менее 100 МРОТ и страхования жизни и здоровья моряка - не менее 1000 МРОТ. Изменения в Кодекс торгового мореплавания местные законодатели планируют провести через своих коллег из Госдумы. Суть предлагаемых изменений касается системы страхования экипажа судна.