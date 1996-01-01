Московский десант Росгосстраха

С 24 по 26 июня Приморский филиал "Росгосстраха" посетило руководство центрального офиса Российской государственной страховой компании во главе с генеральным директором Данилом ХАЧАТУРОВЫМ.

В ходе деловой поездки топ-менеджеры знакомились с работой подразделения, объединяющего филиалы Росгосстраха по всему Дальнему Востоку. На семинаре "Пути достижения планов 2005 г." обсуждались вопросы развития бизнеса компании, продвижение новых продуктов для малого и среднего бизнеса, активизация продаж ОСАГО, урегулирование убытков.