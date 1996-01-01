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Росбанку повысили рейтинг
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг финансовой устойчивости Росбанка с "E+" до "D-" и долгосрочный рейтинг с "В1" до уровня "Ba3". Также был подтвержден краткосрочный рейтинг Росбанка "NP". Прогноз рейтингов - "стабильный".
Повышение рейтингов отражает укрепление положения банка на рынке розничных банковских услуг в результате его интеграции с банками группы "О.В.К.".
Группа "О.В.К." была приобретена акционерами Росбанка в 2003 году. Интеграция с банками О.В.К., специализировавшимися на розничных операциях, происходит путем перевода их бизнеса в Росбанк. Окончание консолидации бизнеса ожидается к концу лета 2005 года. Дальнейшее повышение рейтингов будет определяться успешностью перевода бизнеса и персонала из банков О.В.К., способностью Росбанка получать высокие доходы на постоянной основе и продолжением поддержки капитализации банка со стороны его акционеров.
В связи с повышением рейтинга председатель правления Росбанка Александр ПОПОВ отметил: "Мы считаем, что агентство Moody's объективно оценило наши успехи в реализации стратегической программы роста во всех сегментах банковского бизнеса, в частности, укрепление позиций банка на рынке розничных услуг, а также финансовые показатели доходности операций банка и рост его чистой прибыли".
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