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Итоги китайской встречи
Делегация Дальневосточного банка вернулась с 16-ой Харбинской торгово-экономической ярмарки.
"В целом мы довольны результатами ярмарки", - говорит глава делегации банка, первый вице-президент Борис ШТЕЙНГАРТ. - Организаторы мероприятия провели его на должном уровне. Посетители ярмарки проявили заметный интерес к нашему стенду и к предлагаемой нашей делегацией информации об услугах Дальневосточного банка".
Чаще других задавались вопросы о порядке осуществления и стоимости денежных переводов между Россией и Китаем как физических, так и юридических лиц, о преимуществах и удобствах использования пластиковых карт VISA, эмитируемых Дальневосточным банком. Такой интерес вполне объясним, ведь объективно Китай - не только сосед, но и основной внешнеторговый партнер Приморского края.
В ходе работы ярмарки делегация банка также выполнила вторую из поставленных перед ней задач - оказать содействие в поиске партнеров клиентам банка, которые не смогли принять участие в ярмарке. Посетителям ярмарки была представлена структура клиентской базы Дальневосточного банка и сотрудники банка привезли с собой ряд предложений от предпринимателей КНР, желающих расширить связи с бизнесом Приморского края.
В работе ярмарки приняли участие Bank of China (Банк Китая) и China Construction Bank Corporation (Строительный банк Китая) - крупнейшие банки Китая, являющиеся основными корреспондентами Дальневосточного банка в КНР. Пользуясь случаем, банк обсудил со своими китайскими партнерами ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности Дальневосточный банк достиг договоренностей с Bank of China о совместном обслуживании по пластиковым картам Visa клиентов двух банков. В ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере расчетов по приграничной торговле в национальных валютах.
Тема взаиморасчетов в рублях и юанях действительно является крайне актуальной. В своем докладе на Дне России, проводившемся в рамках Харбинской ярмарки 16 июня, Заместитель премьера Госсовета КНР госпожа У И в числе задач первостепенной важности назвала именно необходимость упорядочивания платежей по приграничной торговле и значимость перехода к расчетам в национальных валютах двух стран. Вопрос о таких расчетах также задавался участниками ярмарки специалистам Дальневосточного банка.
"Мы получили принципиальное согласие ряда банков КНР о скором открытии счетов в национальных валютах", - говорит г-н Штейнгарт. - В рамках подписанного между ЦБРФ и Народным банком Китая Соглашения о межбанковских расчетах в торговле в приграничных районах мы уже открыли корреспондентский счет в китайских юанях в China Construction Bank Corporation, и в ближайшее время планируем завершить формальности по открытию счетов с другими банками КНР, после чего клиенты нашего банка смогут воспользоваться преимуществами таких расчетов".
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