ФАС заставит банки говорить правду

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь АРТЕМЬЕВ сообщил журналистам, что до конца года его ведомство внесет поправки, касающиеся потребительского кредитования, в банковские законы. В этих поправках будет указано, что именно необходимо сообщать клиенту, чтобы тот не путался при получении потребительского кредита.

Служба еще не определилась, куда и в каком виде будут представлены поправки: в закон "О банках и банковской деятельности" в виде поправок или в закон "О потребительском кредитовании" в виде отдельной статьи. Однако их введение позволит избежать двусмысленного толкования гражданами условий частных займов.

Внести поправки в банковские законы ФАС решила не случайно. В последнее время граждане не уставали жаловаться в службу на банки, которые, рекламируя свои кредиты, не указывали многих важных условий их получения либо печатали эти условия настолько мелким шрифтом, что многие на них не обращали внимания. Обычно на передний план такие банки выносили размер кредитной ставки, а сопутствующие кредиту комиссии уводили на задний план либо совсем не указывали. В результате этих "скрытых" комиссий рекламируемая цена кредита увеличивалась в несколько раз. Банки пеняли на безграмотность клиентов, говоря о том, что им надо внимательнее читать договора, где все эти комиссии указаны. А те в ответ парировали, что привел их в банк не договор, а реклама, где говорится только о сверхвыгодной процентной ставке, но ни слова о сопутствующих расходах, и что если бы они знали всю правду, то до заключения договоров дело бы вообще не дошло.

По словам И.Артемьева, в конце мая служба разослала в банки разработанные совместно с Центробанком стандарты раскрытия информации при предоставлении ими потребительских кредитов. Банк должен указать процентную ставку по кредиту, единовременные и неоднократные комиссии и платежи, условия досрочного погашения кредита, основания для взимания неустойки и ее размер, тарифы по обслуживанию банковских карт, виды платежей третьим лицам, связанные с предоставлением, использованием и возвратом потребительского кредита, а также указать прочие расходы по кредитам, если таковые имеются.

По его словам, ЦБ и ФАС в течение года станут внимательно следить за соблюдением этих рекомендаций со стороны банков. И в случае неподчинения будут применять максимальные административные санкции - это 5 тыс. МРОТ (1 МРОТ составляет 100 руб.) за однократное нарушение. Причем ФАС готова выписывать штрафы не только банкам, но и их руководителям.