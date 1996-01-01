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Кудрин против дефицитного бюджета и изменения НДС
Министр финансов РФ Алексей КУДРИН высказался против политики дефицитного бюджета, выступая на заседании правительства в минувший четверг. Он также подчеркнул высокую зависимость бюджета от внешнеэкономических факторов.
"Сейчас много говорят о необходимости дефицитного бюджета в России, как в ряде развитых стран. Если мы посмотрим, например, на США - там дефицит платежного баланса в прошлом году составил 5,7% ВВП, дефицит бюджета - 4,2% ВВП", - отметил министр. По словам А.Кудрина, Россия находится в зависимости от притока валюты, связанного с высокими ценами на нефть. "Здесь правильно было сказано, что зависимость от высоких цен на нефть нужно рассматривать как определенную наркотическую зависимость", - подчеркнул он. "Голландская болезнь" - это более интеллигентное название наркотической зависимости. Мы знаем, к чему может привести передозировка", - сказал А.Кудрин.
Министр также выступил против изменения НДС в среднесрочной перспективе. "Поступления от НДС в ближайшие три года будут расти, несмотря на снижение цен на нефть. НДС является якорем бюджета, позволяет делать бюджет сбалансированным, поэтому нам нужно воздержаться от того, чтобы трогать НДС", - сказал он на заседании правительства РФ в минувший четверг. "НДС - это последний налог, который нужно трогать", - отметил А.Кудрин. Он отметил, что НДС фактически страхует доходы федерального бюджета.
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