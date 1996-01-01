"Внешторгбанк 24" займется розницей

Президент-председатель правления Внешторгбанка Андрей КОСТИН рассказал о перспективах развития деятельности ВТБ Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ.

В ходе рабочей встречи Андрей Костин проинформировал главу государства об итогах деятельности Внешторгбанка в 2004 году и о работе ВТБ в области обслуживания населения. Андрей Костин рассказал Президенту РФ о создании в рамках Группы ВТБ специализированного банка, который начнет свою работу под названием "Внешторгбанк 24" и будет ориентирован на предоставление розничных услуг.

"Его деятельность, - сказал А. Костин - будет способствовать развитию обслуживания и кредитования населения и малого бизнеса за счет простых процедур принятия решений и быстрой адаптации продуктового ряда к текущим потребностям клиентов. Название "Внешторгбанк 24" выбрано не случайно - мы планируем через некоторое время с использованием самых современных технологий, в том числе Интернета, предоставлять часть услуг населению в постоянном режиме".