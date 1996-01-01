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Консолидация бизнеса Росбанка и банка "Дальневосточное О.В.К., практически завершена
С 16 мая 2005 года на территории ДВФО действует Дальневосточное территориальное управление (ДТУ) Росбанка. В его состав входят 6 филиалов и 70 допофисов Росбанка, в том числе и бывшие отделения банка "Дальневосточное О.В.К.".
На состоявшейся 9 июня пресс-конференции, говоря о цели создания на территории округа ДТУ, заместитель председателя правления Росбанка Игорь АНТОНОВ отметил, что сделанное является одним из элементов консолидации бизнеса Росбанка и Банков О.В.К. Всего по России планируется ввести в действие 8 территориальных управлений.
По словам И. Антонова, консолидация бизнеса и создание одного универсального банка позволяют концентрировать капитал для успешной конкуренции с крупными российскими банками и "дочками" западных кредитных организаций, а также значительно расширяют возможности внедрения современных банковских технологий для работы с населением.
Консолидацию банковских активов Росбанка и банка "Дальневосточное О.В.К." планируется завершить к осени этого года.
Изменение процесса управления для журналистов прокомментировал директор ДТУ Сергей БЕЛАВИН. Он отметил, что ДТУ будет управленческой структурой, основными функциями которой станут контроль за деятельностью филиалов, координация их действий, кадровые назначения, распространение новых банковских продуктов, взаимодействие с органами власти и крупными корпоративными клиентами. Что касается среднего, малого бизнеса и частных лиц, их будут обслуживать в филиалах, отделениях и допофисах Росбанка.
В планах Росбанка помимо завершения консолидации бизнеса (юридически банк "Дальневосточное О.В.К." будет существовать до тех пор, пока последний его клиент не подаст заявление на перезаключение договора) - дальнейшее развитие ритейла, в том числе запуск программы ипотечного кредитования; внедрение новых банковских продуктов, а именно программы кредитования малого бизнеса; вложение средств в инвестиционные проекты, в том числе венчурное кредитование.
Говоря о программе кредитования малого бизнеса, С. Белавин подчеркнул, что новая программа будет представлять собой законченный банковский продукт с едиными унифицированными по всей России параметрами. При ее внедрении одной из задач Росбанка станет максимальное вовлечение в "белый" оборот основных финансовых потоков субъектов малого бизнеса. Что касается ипотеки, то ожидается, что банк начнет работу как по собственной программе кредитования, так и через АИЖК.
Относительно прогнозов по финансовым показателям И. Антонов заметил, что к концу года планируется увеличение доли банка на рынке розничных банковских продуктов ДВ (10-20% на сегодняшний день).
На пресс-конференции была также затронута тема ребрендинга Росбанка. В связи с консолидацией банковского бизнеса произошло изменение фирменного стиля и логотипа банка. В настоящий момент идет процесс по смене старых вывесок на отделениях банка "Дальневосточное О.В.К." на новые с надписью "Росбанк и Банк "Дальневосточное ОВК". В течение года планируется разместить во всех отделениях Дальневосточного О.В.К. вывески Росбанка и переодеть сотрудников в новую фирменную форму.
На вопрос журналистов, почему Сергею ВЛАСОВУ, председателю правления банка "Дальневосточное О.В.К.", не нашлось места в новой команде, прозвучал ответ, что пришло время управленцев, которые "не зацикливаются на ДВ" и четко исполняют однажды принятые решения.
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