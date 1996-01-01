Дачный сезон от Внешторгбанка: выиграйте гамак или минивэн "Рено"

Внешторгбанк участвует в акции "VISA открывает дачный сезон".

Держателям пластиковых карт Visa-Внешторгбанк или Visa Electron-Внешторгбанк, использующих их для расчета за приобретенные товары и услуги в период с 18 апреля по 30 июня, предоставляется шанс выиграть призы: гамак, набор мебели для дачи или семейный минивэн Renault Kangoo.