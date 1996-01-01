"Сибакадембанк" открыл допофис в центре Хабаровска

В июне 2005 года Хабаровский филиал ОАО "Сибакадембанк", зарегистрированный в марте 2005 года, открывает в центре города дополнительный офис "Амурский".

Новый офис станет центром кредитования корпоративных клиентов. Под девизом "Растем вместе!" Сибакадембанк предлагает клиентам две программы кредитования: одну - малому и среднему бизнесу, другую - корпоративным клиентам. По информации пресс-службы банка, до конца года планируется открытие еще одного дополнительного офиса в Хабаровске.