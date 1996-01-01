Цены выходят из-под контроля

Центробанк не может воздействовать на уровень инфляции. С таким заявлением выступил на конференции "Долговой рынок: Россия и инвестиционные возможности в СНГ" первый зампред ЦБ Алексей УЛЮКАЕВ. Он объяснил, что возможности ЦБ ограничены из-за того, что одна треть инфляции обеспечивается ростом тарифов жилищно-коммунального сектора.

Впрочем, как показали дальнейшие заявления г-на Улюкаева, в рассуждениях об инфляции ЦБ запутался окончательно. В тот же день в беседе с журналистами он заявил, что денежная составляющая инфляции за пять месяцев 2005 г. достигла 3,5-3,6 - процентного пункта из 7,1%.

Иными словами, на долю монетарного фактора приходится половина инфляции с января по май. Если эти расчеты верны и на денежный фактор приходится половина роста цен в России, остается непонятным, почему ЦБ с такой готовностью подписывается под собственной беспомощностью.

Однако как раз достоверность расчетов и вызывает наибольшие сомнения. Экономисты теряются в догадках относительно методики, которой пользуется в своих оценках Центробанк. "Обычно на тарифный фактор приходится более 60% инфляции, - сказала экономист "Альфа-Банка" Наталья ОРЛОВА. - Если измерять только прямую роль тарифов, то ее можно оценить в 30%. Но если учитывать их вклад в повышение всех остальных цен, то удельный вес тарифного фактора достигает 60-70%".