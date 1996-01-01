Банки заставят раскрыться

ЦБ РФ планирует обязать кредитные организации шире раскрывать информацию о существенных актах, затрагивающих их деятельность.

Как заявил первый заместитель председателя Банка России Андрей КОЗЛОВ на пресс-конференции в рамках 14-го международного банковского конгресса, в первую очередь речь идет о публикации отчетности банков, а также о крупных сделках, изменениях в органах управления и так далее.