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У банка "Приморье" выросли активы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Итоги работы акционерного коммерческого банка "Приморье" в первом квартале 2005 г. показали, что банк продолжает активно наращивать бизнес, сохраняя достаточно высокие темпы роста.

Так, за период с 1 января по 1 апреля текущего года величина чистых активов увеличилась на 445,6 млн руб., или на 11,2%. По данным на 01.04.05 г., банк "Приморье" занимает 160-ю строчку списка двухсот крупнейших банков России по величине чистых активов, улучшив свой рейтинг на девять пунктов относительно начала года (по данным ИА "Росбизнесконсалтинг").

Основными направлениями развития бизнеса банка являются коммерческое кредитование корпоративных клиентов, кредитование малого бизнеса и физических лиц, выпуск и обслуживание пластиковых карт VISA, в том числе в рамках зарплатных проектов, реализация дорожных чеков American Express. Одним из приоритетных направлений является обслуживание участников внешне-экономической деятельности.

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