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ДВ банк будет кредитовать из центра
Важной тенденцией развития банковского сектора экономики Дальневосточного федерального округа стало резкое увеличение доли розничного кредитования. По оценкам аналитиков, за прошлый год его объемы возросли более чем в два раза и только в Приморье достигли 3 млрд руб. А доля кредитных ресурсов, предоставленных населению в общем объеме выданных банками кредитов, впервые превысила 30%.
Оценивая рынок кредитования населения как весьма перспективный, Дальневосточный банк принял стратегическое решение об активизации работы в этом направлении и создании Центра розничного кредитования. Отделения центра будут созданы в офисах банка сразу в четырех районах города: на ул. Борисенко, Дальзаводской, Русской и Верхнепортовой.
Кроме быстрого получения кредита на выгодных условиях, клиенты банка смогут тут же отправить денежный перевод, выпустить карту Visa, заплатить за коммунальные услуги и телефонную связь, воспользоваться другими розничными услугами.
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