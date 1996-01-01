"Пластика" становится больше

По информации ЦБ России, количество выданных физическим лицам пластиковых карт увеличилось в Хабаровском крае за первые три месяца текущего года на 71973 (с 513777 шт. до 585750 шт.), количество выданных юридическим лицам карт достигло 1442 шт. (1360 шт. на начало года).

Число операций по безналичной оплате физическими лицами товаров и услуг за этот период возросло до 208582 ед. (на сумму 556760,78 тыс. руб.) против 196516 ед. (на сумму 452645,13 тыс. руб.) за предыдущие три месяца.