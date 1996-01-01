Пять видов вкладов от ВБРР

1 июня 2005 года в рамках реализации программы по развитию розничного бизнеса хабаровский филиал ВБРР открывает 5 срочных вкладов для частных лиц.

Минимальный срок вклада - 60 дней, максимальный - 1 год и 1 мес. Максимальная процентная ставка по вкладу в рублях - 12% годовых, в долларах США - 6,75%, в евро - 6,50%.