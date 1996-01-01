"Письма счастья" завтрашнего дня

9 мая Владимир ПУТИН подписал очередной закон (№48-ФЗ), вносящий изменения в ряд нормативных актов, связанных с реформой пенсионной системы России, положив начало очередному реформирования многострадальной отрасли.

В нем определены, в частности, новые сроки извещения граждан России, имеющих накопительную часть пенсии, о состоянии их индивидуального лицевого счета, а также продлено время выбора застрахованными лицами управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионного страхование (НПФ).

Теперь "письма счастья" будут рассылаться Пенсионным фондом РФ (ПФР) до 1 сентября, а не до 1 июля, как было ранее. Срок принятия решения о передаче управления накопительной частью пенсии переносится с 1 октября на 31 декабря. А уведомления ПФР о месте хранения своих пенсионных накоплений граждане будут получать не позднее 31 марта следующего за подачей заявления года.

В Отделении ПФР по Хабаровскому краю эту инициативу правительства оценивают положительно. "Новые сроки выходят за границы сезона отпусков и дач. Это позволяет надеяться, что на этот раз граждане обратят внимание на разосланные им письма и осознанно сделают свой выбор в пользу той или иной управляющей компании или НПФ".

По словам Ларисы МИХЕЕНКО, руководителя группы инвестирования Управления организации персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами отделения ПФР по Хабаровскому краю, "письма счастья" получат все застрахованные лица, имеющие перечисления на накопительную часть трудовой пенсии на лицевом счете, чей возраст на момент рассылки не превысит 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). По данным регионального ПФР, на 1 января 2005 года число адресатов составляло около 509 тысяч.

Досье По закону, который действовал до 2005 года, 2-процентные отчисления от единого социального налога (ЕСН) шли на накопительную часть пенсии мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения. 4% ЕСН составляла накопительная часть пенсии застрахованных лиц обоих полов 1967 года рождения и моложе. С 2005 года накопительная часть пенсии начисляется только гражданам, рожденным в 1967 году и позже. В период с 2005 по 2007 годы она составит 4% ЕСН, далее 6%.

Что касается подачи заявлений, то в подписанном законе отсутствует норма, ранее обязывавшая ПФР вкладывать бланки заявлений и инструкции по их заполнению в письма, направляемые застрахованным лицам. Как рассказала Лариса Михеенко, "с 2005 года в состав почтовых отправлений, направляемых застрахованному лицу, будет входить только извещение с данными о состоянии его индивидуального лицевого счета и обращение ПФР, содержащее информацию о том, какие права имеет гражданин в 2005 году, а именно выбрать одну из управляющих компаний или НПФ, перейти из одного НПФ в другой или вернуться в ПФР".

"Бланки заявлений, - продолжает она, - а также инструкции по их заполнению застрахованные лица смогут найти на сайтах ПФР (российском и региональном), в территориальных органах ПФ и в организациях, с которыми ПФР заключит соглашение о взаимном удостоверении подписей".

Досье В 2004 году в Хабаровском крае 8 организаций помимо отделения ПФР по Хабаровскому краю имели право принимать заявления от застрахованных лиц - своих сотрудников и клиентов (в случае, когда соглашение было заключено с финансово-кредитной организацией). Фактически работали с ПФР только три из них: Банк Москвы, банк "Дальневосточное О.В.К. и КнААПО. Списки организаций, куда застрахованные смогут обратиться в этом году, будут окончательно сформированы к 1 октября. Ознакомиться с ними можно будет в районных отделениях ПФ и на сайте Отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Еще одним нововведением этого года стало то, что сейчас застрахованное лицо имеет право подать заявление о выборе управляющей компании в любой территориальный ПФР, а не только по месту жительства или регистрации, как было ранее. "При этом, - отмечает Лариса Михеенко, - не стоит забывать и о том, что заполненное заявление можно отправить по почте. Только в этом случае оно должно быть нотариально заверено".

Перечень управляющих компаний, имеющих право на работу с пенсионными накоплениями, можно найти на информационных стендах в территориальных ПФР, в газетных и журнальных публикациях и на региональных сайтах ПФР. Средства тех, кто не подает заявление о переводе накопительной части пенсии, остаются в государственной управляющей компании Внешэкономбанке.

Досье В мае были обнародованы результаты исследования, проведенного по заказу ПФР, об эффективности инвестирования управляющими компаниями доверенных пенсионных средств в 2004 году. Согласно опубликованным данным наиболее высокий показатель доходов от инвестирования к объему привлеченных средств имеют: УК "Метрополь" (11,97%), УК "Вика" (8,61%), УК "Менеджмент. Инвестиции. Развитие"(8,21%), УК "Пифагор" (7,22%), УК "Аналитический Центр" (7,16%). Для Внешэкономбанка данный показатель составил 3,51%.

Ознакомившись с изложенным списком вступивших в силу в этом году изменений пенсионного законодательства, можно сделать вывод о том, что правительство из всех сил старается запустить механизм под названием "пенсионная система РФ". О том, заработает ли он в Хабаровском крае, известно станет через год, когда появятся официальные результаты выбора, сделанного застрахованными лицами.