Стратегическое партнерство

Подписано соглашение между Правительством Хабаровского края и Сбербанком России, в котором определены принципы взаимодействия и сотрудничества сторон по созданию благоприятных условий для развития экономики региона. Со стороны правительства Хабаровского края документ подписал первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Владимир СЫРКИН, со стороны Сбербанка России - председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Валерий ПЫТНЕВ.

В соглашении обозначены основные направления сотрудничества Правительства края и Сбербанка России, среди которых - совместное участие в процессе технического перевооружения предприятий региона, участие в создании и развитии в Хабаровском крае современных, эффективных и высокотехнологичных производств.

Между сторонами достигнуты договоренности о взаимодействии в области инвестиционной деятельности и кредитования реального сектора экономики региона, в том числе о совместной работе в осуществлении наиболее эффективных промышленных и социальных проектов, о кредитовании крупных коммерческих проектов и субъектов предпринимательской деятельности. В области развития банковского сектора предполагается участие обеих сторон в методическом и организационном содействии развитию банковских учреждений края, содействие внедрению новых технологий на финансовых рынках.

По сообщению пресс-службы Дальневосточного банка Сбербанка России, подписанное соглашение является рамочным. Перечень конкретных мероприятий по реализации основных направлений сотрудничества будет закреплен дополнительными документами.