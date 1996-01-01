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"Мертвые" счета будут закрывать
Госдума на прошлой неделе одобрила во втором чтении поправки в Гражданский кодекс РФ (ГК), разрешающие банкам в одностороннем порядке закрывать "пустые" счета клиентов, если по ним в течение двух лет не проводилось никаких операций. При этом банк будет обязан в письменной форме предупредить об этом клиента. Договор банковского счета будет считаться расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления такого предупреждения. Напомним, что до принятия данных поправок банки могли закрывать счета клиентов в одностороннем порядке лишь с согласия суда.
Банкиры довольно давно лоббировали идею разрешить кредитным учреждениям самостоятельно закрывать "мертвые" счета клиентов, жалуясь на дорогостоящее обслуживание таких счетов. Первоначально в поправках предлагалось разрешить банку закрывать не только "пустые" счета, но и те, на которых "зависли" какие-нибудь небольшие суммы. Этот вариант депутаты долго не принимали. Спорным оставался вопрос - куда переводить оставшиеся на счетах средства: оставлять в распоряжении банка или отдавать в госбюджет.
"Видимо, депутаты так и не пришли к единому мнению, что делать с остатками на счетах, и разрешили закрывать лишь неработающие, безденежные счета", - отметил глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий ЯНИН. По его словам, это решение не слишком снизит нагрузку с банков по обслуживанию "мертвых" счетов, за что так боролось банковское сообщество.
Банкиры придерживаются того же мнения. "Разрешение закрывать счета, по которым долгое время не проводилось операций, - прогрессивная, разумная и давно ожидаемая банками мера. Однако нам кажется неверным, что закрывать в одностороннем порядке можно будет только счета с нулевым балансом", - рассказал "Известиям" начальник управления розничного бизнеса Межпромбанка Игорь ЛЫСЕНКО.
По его словам, у розничных банков всегда много счетов, на которых остается несколько копеек или рублей. "Если на счету останется хотя бы одна копейка, то банку все равно придется считать его активным и нести необоснованные затраты, связанные с обслуживанием. Это расходы на ведение счета, начисление процентов, другие операции. И затраты эти растут пропорционально увеличению клиентской базы", - пожаловался Лысенко. "Нововведение лишь упростит ликвидацию неработающих организаций, у которых остались счета в банках", - добавил начальник юридического управления банка "Авангард" Файзи ГИЗАТУЛИН.
"Решение о разрешении закрывать банкам счета в одностороннем порядке не ущемит и прав клиентов, так как наличие пустого счета никаких прав не дает", - считает директор Банковского института Высшей школы экономики Василий СОЛОДКОВ.
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