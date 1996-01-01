С аккредитивом Региобанка меньше риска

С новыми услугами "Аккредитив" и "Депозитный сейф", разработанными для минимизации расчетных рисков между участниками сделок по покупке/продаже недвижимости, могут воспользоваться клиенты Региобанка.

В первом случае покупатель дает поручение банку оплатить требуемую продавцом сумму в установленный срок, но только после выполнения продавцом всех условий договора. Во втором - покупатель и продавец совместно заключают договор на аренду сейфа и размещают в нем деньги для расчетов по сделке с недвижимостью. После юридического оформления сделки продавец в присутствии покупателя забирает деньги из сейфа. В обоих случаях покупателю не надо больше беспокоиться о сохранности своих средств, а у продавца исчезает риск неоплаты и появляется уверенность в подлинности полученных денежных банкнот.

С целью внедрения в практику новых форм расчетов по сделкам с недвижимостью Региобанк с 25 мая проводит семинары для руководителей и представителей риэлтерских компаний.