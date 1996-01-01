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Отрицательные факторы свели на нет развитие факторинга в Хабаровске
В течение последних двух лет рынок факторинга в России ежегодно утраивается, напоминая о том, что существуют альтернативные кредитованию формы финансирования предприятий.
Однако если в целом по России количество факторинговых сделок в последние годы увеличивается, то, по заявлению представителей местного банковского сообщества, на Дальнем Востоке, и в частности в Хабаровске, оно сегодня практически сошло на нет. Но обо всем по порядку.
ДосьеФакторинг - это финансирование под уступку права денежного требования, когда клиент получает денежные средства от фактора (банка), уступая ему право требования к своим должникам.
Первые факторинговые договора были заключены в Хабаровске в конце 90-х. Тогда такую услугу своим клиентам предлагали Внешторгбанк и Далькомбанк. Андрей КРАВЦОВ, начальник отдела методологии и разработки новых банковских продуктов Далькомбанка, отмечает: "По факторингу банк работает с 1999 года. Вначале большинство сделок было дисконтное - банком выкупались долги крупных предприятий. Постепенно, по мере оздоровления экономики зависших долгов становилось все меньше, и наметилась тенденция на заключение все большего количества "живых" договоров, как правило, по "живым" поставкам потребительских товаров, в том числе средними и малыми предприятиями".
Стандартная, рабочая схема "живого" факторинга - это взаимодействие банка, клиента и его должников в рамках двухстороннего договора между банком и клиентом - поставщиком неких товаров, услуг. По этому договору поставщик получает немедленную оплату отпущенных товаров и услуг (возможно не 100%, а 90% для снижения риска неплатежа), а банк взыскивает причитающиеся ему денежные средства с дебиторов клиента в течение некого согласованного периода времени. "Самый живой факторинг, - говорит Андрей Кравцов, - это сделки по поставкам товара - продуктов питания или спиртных напитков - в большое количество магазинов. Клиент поставляет товар, приносит в банк акт приема-передачи и документы, подтверждающие право денежного требования. Мы сразу оплачиваем 90% от причитающейся ему суммы. Затем на протяжении нескольких недель с нами рассчитываются магазины. Из этих денег мы удерживаем свой доход, и остаток средств доперечисляем клиенту".
Обычно факторинговые сделки в рамках одного действующего договора осуществляются многократно, что по соотношению затрат и отдачи более выгодно и банку, и клиенту.
Следует отметить, что, действуя в рамках факторингового договора, поставщик приобретает ряд конкурентных преимуществ. Получая оплату за поставленный товар сразу после отгрузки, он, во-первых, экономит на налоге на прибыль, так как удается избежать ситуации, когда обязательства по уплате налога возникают раньше, чем поступают средства от реализации. Во-вторых, предоставляя своим покупателям отсрочку платежа, остается для них выгодным контрагентом.
Говорит Андрей Кравцов: "Факторинг выгоден всем - и банку, и клиенту, и должнику. Клиент получает деньги за поставленные товары в течение 2-3 дней с момента отгрузки. Должник избавлен от условия 100% предоплаты и может рассчитываться с банком по удобному для себя графику в течение срока до двух лет (срок отсрочки варьируется по разным договорам. - Прим. автора.). Банк получает факторский процент (доход банка от проведения факторинговых операций. - Прим. автора.)".
Дополнительным плюсом факторинга для клиента может стать проверка банком качества его дебиторской задолженности, хотя надо оговориться, что в Хабаровске применяется практика заключения факторинговых договоров, в том числе и с правом регрессного требования, когда при отсутствии поступлений от должника банк требует оплаты долга с клиента или списывает нужную сумму с его счетов в безакцепном порядке.
Достоинством факторинга для банка является то, что все средства, полученные клиентом по факторинговому договору, используются исключительно целевым образом. Андрей Кравцов замечает: "В таких сделках исключено нецелевое использования кредитных ресурсов банка. Мы финансируем не должника, а поставщика, и деньги всегда идут на какую-то конкретную поставку товара".
Все сказанное, казалось бы, должно способствовать росту числа факторинговых сделок. И действительно способствует, но только не у нас, а на западе России, где факторинг стал беззалоговым. По данным журнала "Эксперт", сегодня факторинговые компании, расположенных за Уралом, определяют размер выдаваемых денежных средств исходя из величины будущих доходов клиента и готовы профинансировать самые амбициозные проекты. В Хабаровске, как выяснилось, беззалоговых сделок банки стараются избежать. Следовательно, размер факторингового финансирования всегда ограничивается величиной залога, часто в два раза превышающего выдаваемую клиенту сумму.
"Согласно положению ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 года, вступившего в силу в августе 2004 года, - говорит Андрей Кравцов, - факторинг относится к ссудной задолженности банка. Отсюда требование по формированию резервов на возможные потери по ссудам и необходимость обеспечения сделок. Да, факторинг может быть беззалоговым, но главная задача банка - это возвратность вложенных средств. Мы не можем рисковать деньгами наших клиентов, поэтому оформляем залог".
Факт того, что обеспечение сделок практически приравнивает факторинг к кредиту, банкиры не отрицают. При этом указывают они и на то, что ставки по факторинговым операциям превышают проценты, выплачиваемые по ссудам. "Самый главный минус факторинга, - подчеркивает Андрей Кравцов, - это то, что с доходов по факторинговым сделкам банк платит 18% НДС, т.к. по российскому законодательству факторский процент облагается НДС. Это означает, что если по факторинговой сделке клиент платит 24% годовых на фактический остаток задолженности, то мы - банк - 4% из этих денег отдаем государству, оставляя себе 20%. В итоге получается, что клиент выбирает или кредит под 20% годовых, или факторинг под 24%".
И этим все сказано. Несмотря на все перечисленные достоинства описанного способа финансирования, при существующих сегодня в банках Хабаровска (Внешторгбанк, Далькомбанк) условиях факторинговых договоров (финансирование только прибыльных предприятий, оформление залога, отсутствие дополнительных услуг таких, как, например, управление дебиторской задолженностью; процентная ставка, превышающая кредитную) роста рынка факторинга в ближайшее время у нас ожидать не стоит.
И хотя некоторые из указанных проблем, обусловленные несовершенством российского законодательства, могут быть решены только на федеральном уровне, на западе России количество факторинговых сделок увеличивается. Остается надеется, что и у нас в ближайшие год-два банковское сообщество свою позицию в отношении факторинга пересмотрит и у бизнеса появится реальная альтернатива кредитованию.
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