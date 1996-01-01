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Жить взаймы и сегодня
В ПОСЛЕДНЕЕ время приморцы все чаще берут в долг у банков. В кредит учат детей, отдыхают, лечат зубы, покупают мебель, машины, квартиры...
А ВЕДЬ совсем недавно, чтобы получить кредит на сумму в 20-30 тыс. рублей, частный заемщик должен был собрать кучу справок, привести поручителей и оформить залог - одним словом, потратить массу времени и сил. Проще было накопить требуемую сумму или занять у знакомых. Да и проценты по банковскому кредиту были достаточно высоки. Плюс ко всему сами банки не слишком стремились связываться с кредитованием населения, полагая, что хлопот при этом больше, чем прибыли.
В итоге для подавляющего большинства населения кредиты казались чем-то недостижимым, прерогативой "новых русских". Но в последние годы в сознании людей произошел перелом. Многие поняли, что жить надо сегодняшним днем. Сыграло свою роль и улучшение экономической ситуации в стране. Увеличился слой людей со стабильным доходом, который позволяет им покупать новую мебель, бытовую технику. Но сразу выложить деньги за дорогостоящую вещь для них затруднительно. И здесь на помощь приходит кредитование, которое позволяет не ждать месяцами, пока накопится нужная сумма, а получить желаемое "здесь и сейчас".
Проще некуда
СЕГОДНЯ банки идут навстречу частному заемщику и не вынуждают людей собирать кипы справок для получения мелкого кредита. А если речь идет о небольших суммах (до 50 тыс. рублей), банки все чаще предлагают услугу "экспресс-кредитования", по которой деньги можно взять в долг почти мгновенно.
- Одна из предлагаемых нами кредитных схем - экспресс-кредитование, - говорит начальник отдела по работе с физическими лицами Примсоцбанка Павел Величко. - Срок выдачи такого кредита сокращен нами до минимума. От момента, когда человек обращается к нам за кредитом, до его получения проходит не более получаса.
И при этом ни поручителей, ни справок с места работы от заемщика не требуем. Все, что нужно желающему получить кредит, - это иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Размер такого экспресс-кредита - до 50 тыс. рублей. Ставка по кредиту - порядка 25% годовых.
Неотложные нужды
50 ТЫСЯЧ рублей с лихвой хватит на покупку почти любой бытовой техники, компьютера или мебели. Для тех же, кому этих денег оказывается недостаточно, есть другое популярное предложение от "Примсоцбанка" - кредит на неотложные нужды. Сумма в этом случае может достигать 180 тыс. рублей. Это уже серьезные деньги, и поэтому требуется поручительство.
- Тем не менее, о кипах бумаг речь ни в коем случае не идет. При получении кредита в "Примсоцбанке" от заемщика и его поручителя необходимо представить лишь справки с места работы о размере заработной платы и паспорта. И больше ничего! Сроки оформления также невелики. Кредит "на неотложные нужды" будет выдан самое позднее - на следующий день.
Чаще всего такие кредиты берут на лечение, образование, путешествия, ремонт, приобретение автомобиля. Максимальный срок возврата кредита в этом случае составляет три года.
- Эти два кредитных продукта пользуются у клиентов наибольшей популярностью, - замечает Павел Величко. - Именно такие суммы чаще всего требуются людям. Простота получения кредита, разумные процентные ставки - что еще нужно?
Конечно, со временем будет увеличиваться доля крупных долгосрочных кредитов. Ведь в развитых странах уже десятилетия люди живут в кредит: покупают квартиры, машины. Но у приморцев пока самые популярные - это кредиты на сумму до 100 тыс. рублей и сроком до 1 года.
Для владельцев «пластика»
ДЛЯ СВОИХ клиентов - владельцев карточек "Золотая Корона" - у Примсоцбанка есть и более привлекательные предложения.
Во-первых, для них значительно снижена ставка по кредиту на неотложные нужды - с 25 до 18% годовых. Во-вторых, максимальный размер кредита для таких клиентов увеличен до 300 тысяч рублей.
Вторая интересная услуга для владельцев "Золотой Короны" - овердрафтное кредитование в пределах половины заработной платы. Разумеется, тут не требуется вообще никакого оформления. Срок кредита - до 30 дней. Такая услуга превращает обычную пластиковую карточку "Золотая Корона" в почти полноценную кредитную карту.
Досрочно? Пожалуйста!
Кроме таких очевидных вещей, как простота оформления и размер процентов по кредиту, немаловажную роль играют и некоторые другие факторы.
Например, возможность досрочного погашения кредита. В ряде случаев клиент способен вернуть кредит раньше сроков, указанных в договоре. В этом случае размер суммы, которую приходится отдавать за проценты, будет меньше.
- К сожалению, в некоторых банках кредит нельзя погасить досрочно, более того, за досрочное погашение предусмотрены штрафы. У Примсоцбанка, напротив, нет жесткого графика погашения задолженности. Если клиент имеет возможность погасить кредит досрочно - ради бога, в этом случае сумма за проценты по кредиту у него получится, соответственно, меньше.
Нередко люди сталкиваются с рекламой так называемых потребительских кредитов, которые предлагаются под покупку конкретного товара. Но чтобы получить такой кредит, магазин должен сотрудничать с кредитными организациями, что не всегда имеет место. К тому же реальные проценты по такому кредиту зачастую достаточно велики. Даже если кредит рекламируется как "беспроцентный", то его стоимость в этом случае уже заложена в стоимость товара.
Вот почему во многих случаях значительно удобнее для человека получить обычный кредит в денежной форме, который он сможет потратить по собственному выбору на то, что ему необходимо.
Филиалы СКБ Приморья "Примсоцбанк"
Владивосток:
Партизанский проспект, 44, тел.42-42-42.
Ул.Русская, 41а, тел.32-99-39.
Ул. Сахалинская, 27, тел. 28-96-48
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