Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне "спят" на миллиардах
Согласно данным доклада Арно де ВИЛЬПУА, который работает при российском Центробанке советником от Международного валютного фонда (МВФ), "под матрасами" у российских граждан находится $ 25-50 млрд. Еще 150-200 млрд или вдвое больше, чем вся расходная часть бюджета-2005, они уже вывезли за рубеж. Об этом сообщают "Новые известия".
Наше нежелание нести деньги в банки финансист объяснил тем, что российская банковская система по-прежнему остается одной из самых рискованных в мире. Приговор, который советник МВФ вынес отечественной банковской системе, суров и нелицеприятен: она "распылена и недостаточно капитализирована", подвержена "высококонцентрированным рискам", а также "уязвима для внешних шоков и потенциальной перемены направления политики правительства".
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- Проходной банк
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста