Россияне "спят" на миллиардах

Согласно данным доклада Арно де ВИЛЬПУА, который работает при российском Центробанке советником от Международного валютного фонда (МВФ), "под матрасами" у российских граждан находится $ 25-50 млрд. Еще 150-200 млрд или вдвое больше, чем вся расходная часть бюджета-2005, они уже вывезли за рубеж. Об этом сообщают "Новые известия".

Наше нежелание нести деньги в банки финансист объяснил тем, что российская банковская система по-прежнему остается одной из самых рискованных в мире. Приговор, который советник МВФ вынес отечественной банковской системе, суров и нелицеприятен: она "распылена и недостаточно капитализирована", подвержена "высококонцентрированным рискам", а также "уязвима для внешних шоков и потенциальной перемены направления политики правительства".