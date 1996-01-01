Приостановлены лицензии у трех хабаровских аудиторских компаний

Конец апреля 2005 года запомнится аудиторам надолго - на 6 месяцев Минфин приостановил действие лицензий 627 аудиторских организаций (из 6200 зарегистрированных на территории России). Согласно изданному министерством приказу действие лицензий приостановлено в связи с "грубым нарушением лицензиатами" требования законодательства по наличию в штате каждой аудиторской организации не менее 5 аттестованных аудиторов.

Большинство "черносписочников" - региональные компании. Есть среди них и хабаровские: ООО "Аудит-Квестор", ООО "Дальинфоаудит", ООО "Информ-Аудит". Корреспондент "ЗР" попытался связаться с этими организациями, чтобы прояснить ситуацию. Но, как оказалось, номерами телефонов ООО "Аудит-Квестор" городская информационная служба 09 не располагает. Неоднократные попытки дозвониться до ООО "Дальинфоаудит" провалились - на другом конце не брали трубку. Сотрудники ООО "Информ-Аудит" заявили, что о приостановлении действия лицензии им ничего неизвестно, и дать комментарии отказались, а выйти на контакт с руководителем компании не удалось.

Министерские чиновники причин, по которым список компаний-нарушителей был опубликован накануне майских праздников, не называют, однако можно предположить, что приурочили они это событие к назначенному на рассмотрение 11.05.2005 года в Госдуме РФ законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (о переходе к новой системе регулирования аудиторской деятельности).

И хотя законопроект слушался впервые, в его принятии мало кто сомневается. А учитывая, что в нем определен новый порядок лицензирования (функции лицензирования аудиторов будут переложены с Минфина на саморегулируемые аудиторские организации), то невольно возникает желание истолковать действие властных органов как контрольную "чистку" рядов... напоследок.