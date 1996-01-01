What is your name?

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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Согласно вступившему в силу 17 января 2004 года Закону "Об организации страхового дела в РФ" страховым компаниям в июле 2005 года необходимо пройти процедуру лицензирования.

Сделать это надо всем "уцелевшим" - тем, кто благополучно в июле прошлого года преодолел первый законодательный рубеж - увеличил свой уставной капитал до требуемой законодателями 1/3 от соответствующих базовых значений (до 10, 20, 40 млн руб. в зависимости от специализации компании).

Досье

В июле 2004 года в приказ на приостановление действия лицензии в связи с несоблюдением требования по увеличению УК попали 4 страховые компании Хабаровского края: "Истроссо", "Астровас", "Росстрах", "Колымская" (Хабаровск). Из этих компаний лицензия была отозвана у "Астроваса". Остальные продолжили свою деятельность.

И все бы хорошо. По словам главы Инспекции страхового надзора ДВФО Евгения ВОРОБЬЕВА, с введением нового закона процедура лицензирования значительно упрощается. Теперь страховщик единожды в соответствии с новой классификацией, которая приведена в законе, лицензирует нужный ему пакет страхования (по новой классификации существует 23 вида страхования), а после, по мере необходимости, модифицирует его и в порядке уведомления отсылает информацию о новом продукте в вышестоящую инстанцию.

"Возьмем, например, страхование имущества юридических лиц, - продолжает Евгений Воробьев. - Число вариантов страхования может достигать 1000. По действовавшим ранее правилам любой из них надо было лицензировать. По новым - достаточно разработать продукт и уведомить Федеральную службу страхового надзора о том, что он существует и что фирма по нему работает. Если позже при проверке будут выявлены какие-либо отступления от законодательства, то страховщика ждет наказание, т.к., уведомляя вышестоящую инстанцию о новом продукте, он гарантировал его соответствие нормам закона".

Пока, на апрель, ни одна из страховых компаний Хабаровского края процедуры лицензирования по новому закону не прошла (исключение -зарегистрированные после 17 января, занимающиеся обязательным медицинским страхованием фирмы). "Только в марте по графику, установленному вышестоящей инстанцией, несколько компаний отправили документы на обмен лицензий и на приведение своего инструментария в соответствие с новой классификацией", - сообщил корреспонденту "ЗР" Евгений Воробьев. Большинство местных страховщиков документы на лицензирование высылают в Москву в июне.

А вот то НО, о котором было упомянуто в начале. Цитируем статью закона: "Основанием для отказа [...] в выдаче лицензии является использование соискателем [...] полного или краткого наименования [...], повторяющего частично или в целом наименование субъекта страхового дела, включенного в Единый государственный реестр субъектов страхового дела". Заглядываем в Единый государственный реестр субъектов страхового дела и считаем. "Даль" встречается 10 раз (5 - региональные компании Хабаровского края), "восточная" - 3 (1 - в Хабаровском крае). Названий, в которых присутствует "страх", "защита", "страховая", просто не перечесть.

И это не удивительно, согласно все тому же закону о страховом деле в наименовании компании должны присутствовать слова (части слов), указывающие на деятельность, которую она ведет (отсюда "страх", "защита", "страховая"). Привязка к территории также считается уместной (отсюда "даль", "восточная", "тихоокеанская"). Что получаем в итоге? Неразбериху! Причем самую, что ни на есть натуральную - истинно российскую, когда что делать, не знает никто: ни федеральные чиновники в Москве, ни представители окружных инспекций на местах, ни страховщики.

Непонятным остается и то, чем должны руководствоваться компании-двойники при смене названий. Как вариант рассматривается возможность выбирать "везунчиков" - тех, кому название менять не придется, - по дате регистрации компании, т. е. кто раньше на рынок вышел, тому брэнд сохранят, кто позже - тем придется понервничать и посуетиться. Однако ни эта, никакая иная технология "отсева" законодательно не регламентируется.

Опрошенные корреспондентом "ЗР" региональные страховщики, у которых имеются частичные совпадения названий, на вопрос "что делать будете? " отвечали, что пока вносить изменения в учредительные документы не собираются. "Пусть для начала государство с двумя "монстрами" - Росгосстрахом и Ингосстрахом - разберется, а потом и мы, что делать, подумаем".

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