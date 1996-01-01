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Страховщикам указали на имя
Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам планирует в мае рассмотреть в первом чтении поправки в Закон "Об организации страхового дела в РФ", касающиеся наименования страховой организации, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в комитете.
Как сообщил агентству один из авторов законопроекта депутат М. РОКИЦКИЙ, внесение изменений вызвано практикой применения этого закона. Разработанным документом предусматривается приведение положений о фирменном наименовании предприятий страховщиков в соответствие с Гражданским кодексом (ГК) РФ, то есть замена понятия "частично повторяющееся фирменное наименование" понятием "фирменное наименование". "Сохранение в законе понятия "частично повторяющееся наименование" открывает возможности для коррупционной деятельности чиновников в сфере лицензирования страховых организаций", - считает депутат. "Для страховщиков фирменное наименование должно содержать слова, указывающие на осуществляемый вид деятельности: "страхование", "перестрахование", "взаимное страхование", "страховой брокер" или производные от таких слов или словосочетаний. Это, естественно, порождает многочисленные частичные совпадения фирменных наименований, которые запрещает закон "Об организации страхового дела в РФ". При этом сам закон не разъясняет, что именно следует считать частичным совпадением фирменного наименования", - отметил М.Рокицкий.
По мнению главы "Национальной страховой гильдии" Ирины АЛЕХИНОЙ, 32 пары наименований страховых компаний совпадают, а более 50 пар названий - частично совпадают. Страховщики направили письма в несколько организаций и институтов по поводу вопроса смены названия, но пока не поступило ни одного ответа.
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