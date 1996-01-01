Вклады в банках по-прежнему приносят одни убытки

Реальная рублевая доходность всех вкладов в российских банках независимо от валюты в апреле вновь оказалась в минусе. Об этом свидетельствует анализ, проведенный Центром макроэкономических исследований БДО "Юникон".

Основная причина негативной динамики - сохранение высоких темпов инфляции, составившей по итогам месяца 1,1%, отмечают аналитики. Помимо инфляции на ухудшение доходности вкладов в иностранной валюте повлияло номинальное укрепление рубля как к доллару США, так и к евро. Наименьшие убытки традиционно показывают рублевые вклады, пишет БДО Юникон. В среднем по выборке из 15 крупнейших банков - лидеров в привлечении средств частных вкладчиков (Сбербанк, Внешторгбанк, Банк Москвы, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, Райффайзенбанк Австрия, Промышленно-строительный банк, Уралсиб, Возрождение, Петрокоммерц, Импэкcбанк, Автобанк-Никойл, Международный московский банк, Сургутнефтегазбанк) покупательная способность рублевых вкладов в апреле снизилась на 0,36-0,76%, в зависимости от срока размещения средств. Без учета Сбербанка России покупательная способность рублевых вкладов снизилась на 0,33-0,73%.

Доходность вкладов в крупнейших банках (по рассматриваемой выборке) постепенно приближается к доходности вкладов в Сбербанке. Если в начале 2005 года разница в номинальной доходности годовых рублевых вкладов с учетом Сбербанка и без него составляла 0,52 процентного пункта, то в апреле данный показатель снизился до 0,37 процентного пункта, пишет БДО "Юникон". Обесценивание вкладов в евро и в долларах США в апреле оказалось примерно одинаковым в результате однонаправленной динамики курсов данных валют на российском рынке.

Так, за месяц курс доллара США в России снизился на 0,19%, а курс евро - на 0,14%. В результате реальная рублевая доходность вкладов в долларах США снизилась на 0,78-1,07% в зависимости от срока размещения средств. Вклады в евро обесценились на 0,74-1,02%. Покупательная способность наличных долларов США в апреле снизилась на 1,28%, а наличных евро - на 1,23%. В целом за январь-апрель покупательная способность наличных долларов США на российском рынке снизилась на 5.93%, а наличных евро - на 10,5%.