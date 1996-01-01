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Уноси деньги?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ВВП России за первый квартал 2005 г. вырос всего на 4,9% (в январе-марте 2004 г. - на 7,4%). Но Минэкономразвития настаивает: на конец года рост ВВП достигнет 6,5%. Прогноз делается в расчете на приток в страну инвестиций, хотя пока наблюдается рекордный по значению чистый отток капитала.

По данным Минэкономразвития, ВВП России в первом квартале 2005 г. вырос (по сравнению с тем же периодом 2004 г.) всего на 4,9%, что в полтора раза ниже прошлогоднего показателя - 7,4%. Квартальный показатель роста ВВП из доклада Минэкономразвития о ситуации в экономике в первом квартале текущего года прекрасно вписывается в картину, нарисованную в конце прошлой недели отчетом Росстата о состоянии экономики в первом квартале 2005 г., где содержались данные по инфляции (5,3%) и важнейшие отраслевые показатели.

Замедление темпов роста в первые два месяца года эксперты списывали на "новогодние каникулы", но в марте существенного ускорения не произошло. В совокупности с озвученным квартальным ростом ВВП это свидетельствует: тенденция к стагнации в экономике, проявившаяся в третьем квартале 2004 г., в новом году только упрочилась.

Но в российском правительстве, несмотря на пессимистичные данные первого квартала, отступать от заявленных 6,5% роста ВВП за год не собираются - это дал понять министр экономического развития и торговли Герман ГРЕФ. Правда, в министерстве подчеркивают, что для достижения результата необходимо ускорение экономического роста в оставшиеся три квартала.

Основным ресурсом роста, как следует из доклада Минэкономразвития, в министерстве видят "повышение потенциала наращивания инвестиций в основной капитал и снижение оттока капитала из частного сектора". Только так, подчеркивают в министерстве, может быть достигнут рост ВВП на уровне 6,5%. Но данные, которые приводит Минэкономразвития в том же докладе, ставят под сомнение возможность нарастить инвестиции и сократить отток капитала.

В первом квартале текущего года российские предприятия и банки вывезли из страны $ 19 млрд. Это максимальная в новейшей истории России квартальная сумма. За весь прошлый год было вывезено около $ 40 млрд. Между тем, по данным ЦБ, за первый квартал 2005 г. чистый отток капитала составил $ 3 млрд. А Минфин прогнозирует, что за весь год чистый отток не превысит $ 4,8 млрд.

В ИК "Тройка Диалог" "Газете.Ru" заявили, что ожидают чистого оттока капитала из страны в районе $ 10 мдрд. Эксперты согласны с прогнозом Минэкономразвития, что ускорение роста возможно только за счет притока инвестиций. И именно поэтому сомневаются в реальности достижения официально заявленного уровня роста ВВП. Аналитик Максим ПЕТРОНЕВИЧ из Центра развития полагает, что достижение 6,5% роста ВВП к концу года "проблематично". По его мнению, нынешний уровень конкурентоспособности отечественной продукции и замедляющаяся инвестиционная активность (инвестиции в первом квартале выросли всего на 8%, а в прошлом не особо удачном году - на 11%) не позволят реализовать этот прогноз. И даже в Экономической экспертной группе, прогнозы которой, как правило, близки к правительственным, осторожно говорят, что ожидают роста ВВП в 6-6,5%.

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