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Чеки American Express можно купить в банке "Приморье"
Акционерный коммерческий банк "Приморье" приступил к реализации населению дорожных чеков American Express. В банке продаются чеки, номинированные в долларах США.
Дорожные чеки - продукт давно известный и очень популярный среди жителей Приморского края. При поездках за границу, особенно в коммерческих целях, чеки имеют целый ряд неоспоримых достоинств.
В отличие от наличных денег, они не имеют ограничений по сумме при вывозе за границу, а крупные суммы удобнее перевозить дорожными чеками еще и потому, что номинал чеков обычно бывает больше, чем у наличных купюр. Деньги, переведенные в дорожные чеки, невозможно потерять, так как испорченные или украденные чеки могут быть восстановлены.
Еще одним способом применения дорожных чеков стало хранение в чеках сбережений. Помещенные в личный сейф или в арендованную ячейку депозитария, дорожные чеки могут храниться годами, поскольку не имеют ограничений по сроку действия, а принимаются к обналичиванию в десятках тысяч центров обслуживания American Express, расположенных по всему миру. Банк "Приморье" продает дорожные чеки American Express без комиссии.
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