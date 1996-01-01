Внешторгбанк и Visa открывают дачный сезон

Внешторгбанк принимает участи в акции, проводимой международной платежной системой Visa International "Visa открывает дачный сезон".

Использую карту Внешторгбанка VISA или VISA Electron до 30 июня 2005 г. для оплаты любых покупок или услуг, вы автоматически получаете шанс выиграть один из призов: удобный гамак или набор красивой мебели для дачи. Главный приз - семейный минивэн Renault Kangoo. Чем чаще вы пользуетесь картой при оплате, тем больше у вас шансов выиграть призы. Для участи в акции необходимо сохранить документ, подтверждающий транзакцию, и кассовый чек.