Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В ожидании подорожания денег
Эксперты ожидают подорожания денег в российской банковской системе и роста процентных ставок на рынке межбанковского кредитования, показал опрос, проведенный "Интерфаксом-АФИ".
По мнению экспертов Центра экономического анализа (ЦЭА) агентства "Интерфакс", нельзя исключать повторения ситуации прошлого года, когда на внутреннем денежно-кредитном рынке образовался дефицит рублевой ликвидности. Как и в 2004 г., остатки денежных средств комбанков на корреспондентских счетах и депозитах в ЦБ, достигнув пиковых значений в первом квартале 2005 г. (в сумме, составляющей 600 млрд руб.), в настоящее время снизились на 200 млрд руб. - до 400 млрд. В ближайшие 2 месяца снижение остатков средств может продолжиться, в результате их сумма может составить 250-300 млрд руб. Эксперты считают, что такой уровень свободной ликвидности уже не будет позволять банкам привлекать кредиты под 0,5-1% годовых, как это было в первые месяцы текущего года. Вероятно, ставки на рынке МБК вырастут до 3-4% годовых, что не является критическим уровнем для подавляющего большинства банков.
В то же время ряд коммерческих банков, прежде всего небольших, могут столкнуться с проблемой ликвидности. К такому развитию ситуации на рынке подталкивает усилившийся отток капитала из РФ в начале второго квартала 2005 г. Причины этого оттока имеют как внутренние, так и внешние корни. Среди внутренних негативных факторов аналитики ЦЭА выделяют существующую напряженность в отношениях отечественного бизнеса с властью.
Основным же внешним фактором, влияющим на финансовые оттоки, является рост процентных ставок в США, делающий долларовые активы более привлекательными и вызывающий отток капитала со всех рынков, относящихся к категории развивающихся, в том числе и с российского. Если бы этого оттока капитала не было, то существующее положительно сальдо торгового баланса вынуждало бы Центробанк выкупать гораздо больше экспортной валютной выручки и соответственно выбрасывать на рынок больше рублей, увеличивая ликвидность.
Эксперты ЦЭА отмечают, что в более долгосрочной перспективе ситуация на рынке межбанковских кредитов будет во многом зависеть от действий денежных властей страны. Принятие ими оперативных мер может загасить кризисные явления, и в этом случае рост ставок до 10% маловероятен. В частности, для предотвращения кризиса ликвидности монетарные власти, по мнению экспертов, могут применить такие меры, как снижение нормативных отчислений в ФОР, расширение списка залоговых инструментов для рефинансирования банков. По мнению дилера Банка Москвы Сергея ДИНИНА, серьезный дефицит рублевой ликвидности на рынке МБК возможен только в том случае, если установится устойчивый тренд на снижение евро.
"Соответственно, банки будут переводить рубли в доллары, в результате чего появится нехватка рублей. Но ожидать падения курса евро - это пока слишком смелый прогноз", - сказал он. В то же время С.Динин считает, что если тренд на рынке доллар-евро все же изменится, то в этом случае ставки межбанковских кредитов выйдут на новый, более высокий уровень. "Это просто не нормальная ситуация, когда в США ставка по долларам составляет 3%, а в РФ по рублям 0,5-1%. Нам надо будет привыкнуть к новым уровням ставок, например, в 3-4%.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться