В ожидании подорожания денег

Эксперты ожидают подорожания денег в российской банковской системе и роста процентных ставок на рынке межбанковского кредитования, показал опрос, проведенный "Интерфаксом-АФИ".

По мнению экспертов Центра экономического анализа (ЦЭА) агентства "Интерфакс", нельзя исключать повторения ситуации прошлого года, когда на внутреннем денежно-кредитном рынке образовался дефицит рублевой ликвидности. Как и в 2004 г., остатки денежных средств комбанков на корреспондентских счетах и депозитах в ЦБ, достигнув пиковых значений в первом квартале 2005 г. (в сумме, составляющей 600 млрд руб.), в настоящее время снизились на 200 млрд руб. - до 400 млрд. В ближайшие 2 месяца снижение остатков средств может продолжиться, в результате их сумма может составить 250-300 млрд руб. Эксперты считают, что такой уровень свободной ликвидности уже не будет позволять банкам привлекать кредиты под 0,5-1% годовых, как это было в первые месяцы текущего года. Вероятно, ставки на рынке МБК вырастут до 3-4% годовых, что не является критическим уровнем для подавляющего большинства банков.

В то же время ряд коммерческих банков, прежде всего небольших, могут столкнуться с проблемой ликвидности. К такому развитию ситуации на рынке подталкивает усилившийся отток капитала из РФ в начале второго квартала 2005 г. Причины этого оттока имеют как внутренние, так и внешние корни. Среди внутренних негативных факторов аналитики ЦЭА выделяют существующую напряженность в отношениях отечественного бизнеса с властью.

Основным же внешним фактором, влияющим на финансовые оттоки, является рост процентных ставок в США, делающий долларовые активы более привлекательными и вызывающий отток капитала со всех рынков, относящихся к категории развивающихся, в том числе и с российского. Если бы этого оттока капитала не было, то существующее положительно сальдо торгового баланса вынуждало бы Центробанк выкупать гораздо больше экспортной валютной выручки и соответственно выбрасывать на рынок больше рублей, увеличивая ликвидность.

Эксперты ЦЭА отмечают, что в более долгосрочной перспективе ситуация на рынке межбанковских кредитов будет во многом зависеть от действий денежных властей страны. Принятие ими оперативных мер может загасить кризисные явления, и в этом случае рост ставок до 10% маловероятен. В частности, для предотвращения кризиса ликвидности монетарные власти, по мнению экспертов, могут применить такие меры, как снижение нормативных отчислений в ФОР, расширение списка залоговых инструментов для рефинансирования банков. По мнению дилера Банка Москвы Сергея ДИНИНА, серьезный дефицит рублевой ликвидности на рынке МБК возможен только в том случае, если установится устойчивый тренд на снижение евро.

"Соответственно, банки будут переводить рубли в доллары, в результате чего появится нехватка рублей. Но ожидать падения курса евро - это пока слишком смелый прогноз", - сказал он. В то же время С.Динин считает, что если тренд на рынке доллар-евро все же изменится, то в этом случае ставки межбанковских кредитов выйдут на новый, более высокий уровень. "Это просто не нормальная ситуация, когда в США ставка по долларам составляет 3%, а в РФ по рублям 0,5-1%. Нам надо будет привыкнуть к новым уровням ставок, например, в 3-4%.