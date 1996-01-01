Между молотом и наковальней

5 апреля этого года Правительством и Банком России была подписана Стратегия повышения конкурентоспособности банковской системы на период 2005-2008 гг. Новый документ банковское сообщество ожидало давно, так как предыдущая стратегия, принятая в 2001 году, к настоящему времени серьезно устарела. Подписанную стратегию вынесли на обсуждение в тот же день на XVI съезде Ассоциации российских банков. В работе съезда принимал участие президент ЗАО "Региобанк" и Ассоциации банков АТР Сергей ГРЕБЕНЮК. Именно его мы попросили прокомментировать основные положения принятой Стратегии.

- Сергей Григорьевич, какую роль сыграла Ассоциация российских банков в формировании принятого документа и каково его содержание?

- Сам факт, что стратегию подписали в преддверии съезда, показывает значимость Ассоциации банковского сообщества. Тем более что, по сути, эту стратегию позволили сформировать как раз те вопросы, которые неоднократно выносились на обсуждение на встречах банкиров с руководством ЦБ и Правительством РФ. Так, например, предложения Ассоциации по неприменению к работающим региональным банкам требования об увеличении капитала до 3 млн евро, улучшению взаимодействия между кредитором и заемщиком практически в полном объеме вошли в принятый документ. Сейчас, когда мы смотрим мероприятия по реализации стратегии, мы видим, что в них среди первоочередных решаются вопросы, касающиеся предельных затрат банка на физическое лицо как заемщика и связанные с раскрытием информации о реальных издержках заемщика. Кроме того, в ближайшее время ожидается внесение изменений в законодательство РФ по возможности банков регулировать взаимоотношения с клиентами при досрочном истребовании вклада.

Но есть позиции, по которым подходы банковского сообщества и руководства ЦБ, расходятся. Так, например, либерализацию валютного законодательства руководство ЦБ не воспринимает как реальную угрозу российской банковской системе, хотя объем активов всей банковской системы нашей страны сопоставим с активами одного-двух зарубежных банков-супертяжеловесов. С этой точки зрения положительно я оцениваю то, что в Стратегии закрепили невозможность открывать филиалы иностранных банков на территории России.

При продолжении политики либерализации валютного законодательства руководству ЦБ следовало бы также принять во внимание и тот факт, что условия, в которых сегодня функционируют банки в России и за рубежом, отличаются друг от друга. В том числе и по требованиям, предъявляемым к банковским нормативам. Взять, например, норматив достаточности капитала, который определяет соотношение рисковых активов на единицу капитала.

Сегодня по Базельскому соглашению, которым руководствуются в своей деятельности банки многих стран, это соотношение в размере 8% считается достаточным для национальных банковских систем. В России хотят внести положение, при котором соотношение капитала к активам в 10% будет являться критичным, хотя сейчас отзывают лицензию при 2%. И это притом что объем капитала, который есть у российских банков, недостаточен, а соотношение банковских активов к ВВП составляет в нашей стране 8,4% против 15% у стран с развитой экономикой.

Второе, в чем расходятся мнения банковского сообщества и руководства ЦБ, - это вопросы по ужесточению банковского контроля. Реализация подписанной стратегии в том виде, как ее предлагает Банк России, приведет к увеличению и без того громадного объема информации, который сдается в ЦБ. (А сегодня это с каждого банка примерно по 4000 отчетов в год). Кроме того, отсутствует в принятом документе и предлагаемое Ассоциацией дифференцирование требований надзора, предъявляемых к стабильно работающим банкам и тем, которые имеют проблемы.

Банковское сообщество также считает, что сегодня ЦБ России при той полноте информации, которой он обладает, должен нести ответственность и вовремя реагировать на краткосрочные проблемы банковской ликвидности. Как банк второго уровня, имеющий надзорные функции, он имеет возможность своевременным вмешательством предотвратить кризисы, подобные прошлогоднему. В связи с этим положительным моментом является то, что относительно недавно у региональных банков появилась возможность воспользоваться овердрафтным кредитом Банка России. Однако что касается лимитов, которые устанавливаются на банк, на мой взгляд, они подлежат пересмотру.

- Стратегия принималась на уровне государства. Как отразится ее принятие на функционировании регионального банковского сектора?

- Задачи, общие для банковской системы страны, дают возможность нормально развиваться и региональным банкам. Так, например, сегодня судебная тяжба по реализации залога для гашения невозвращенных кредитов длится минимум 9 месяцев. Причем банку приходится не только оспаривать право на залог, но и доказывать факт выдачи кредита. На необходимость прекращение практики доказательства последнего указано в стратегии.

Среди первоочередных мероприятий по реализации стратегии - принятие документов, которые дадут банкам возможность: во-первых, вычленять залог из имущества обанкротившегося предприятия; во-вторых, - реализовывать его во внесудебном порядке. Выполнение этих мероприятий - хороший рычаг для увеличения объемов кредитования реального сектора экономики.

- Будет ли сделано что-то дополнительно для увеличения кредитования малого бизнеса (МБ)?

- В стратегию заложено упрощение процедуры кредитования малых предприятий. Дело в том, что сегодня банки находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, мы отрабатываем собственную систему контроля за рисками, соотносим их с нашим пониманием ситуации, со знанием рынка и клиента. С другой - нам необходимо соблюдать требования ЦБ по формализации тех своих подходов, которые потом будут проверяться его сотрудниками. В этом плане предусмотренное стратегией на ближайшее время снижение требований ЦБ к кредитованию малых предприятий - это положительный момент, который будет способствовать быстрому увеличению объемов кредитование на развитие громадного сектора предпринимательства.

- Что из того, что вы считаете важной составляющей дальнейшего успешного развития банковской системы России, не нашло отражения в подписанном документе?

- К сожалению, за рамками подписанной стратегии осталось то, что должно сегодня являться основополагающим. В 90-х годах при гиперинфляции, при переходе из одной системы в другую сроки кредитования составляли 1, 2, 3 месяца. Кредиты на год считались долгосрочными. Сегодня мы выдаем кредиты на 2-3 года, а предприятиям требуется финансирование на 5-7 лет. Но кредиты на такие сроки предполагают не только наличие "длинных" ресурсов (денежных средств населения, пенсионного фонда, страховых компаний), но и существование стратегии развития государства.

Сегодня цикл планирования на предприятиях ограничен 1-2 годами, и связано это в первую очередь с отсутствием экономической стратегии развития России на ближайшие годы, которая не только бы способствовала стабильной работе предприятий в течение определенного периода времени, но дала бы возможность и нам, банкам, сказать: "Да, деятельность этого предприятия совпадает с одним из приоритетных направлений развития государства, поэтому здесь мы можем рисковать в большем объеме. А деятельность вот этой компании не встраивается в стратегию развития страны, поэтому здесь мы если и будем брать на себя риски по кредитованию, то они должны быть подкреплены соответствующим образом - более высоким уровнем процентных ставок, повышенными требованиями к залогу".

На съезде, много говорилось о том, что подписанному документу не достает основных направлений экономического развития России. В этом плане положительным моментом является то, что в Хабаровском крае существует региональная стратегия развития до 2008 года. Это помогает нам в нашей работе. Мы и капитал свой увеличили в этом году именно для того, чтобы иметь возможность работать по перспективным, определяющим развитие края программам, предоставляя кредитоемким региональным предприятиям свои ресурсы.

- Означают ли ваши слова, что кредитование реального сектора экономики остается в числе приоритетных направлений деятельности Региобанка?

- Совершенно верно. Кредитование реального сектора экономики - это то направление, с которого мы начинали и которое продолжим развивать. 64% наших активов - это кредиты, и именно этот сектор мы воспринимаем как основной сектор доходности.

Досье В прошлом году объемы долгосрочных кредитных вложений Региобанка в инвестиционные проекты возросли по сравнению с 2003 годом более чем в два раза. Клиенты банка активно используют услуги лизинга, который позволяет им обеспечить выгодное и долгосрочное финансирование без отвлечения собственных оборотных средств. Примером может служить лизинг технологического оборудования, за счет установки которого произошло значительное увеличение объемов производства пищевой продукции популярной в крае торговой марки "Мерилен", открытие боулинг-клуба в Хабаровске компанией ООО "Фоксель", приобретение ООО "Экстралес" дорожной техники, обеспечивающей процесс заготовки и транспортировки лесопродукции.

- А что розница?

- В конце 2004 года, определяя "направляющую" своего дальнейшего развития, Региобанк стоял перед выбором. С одной стороны, ценный накопленный опыт и серьезные преимущества в технологиях обслуживания корпоративных клиентов. С другой - интересной представлялась возможность пойти по пути развития розничного бизнеса. Конечно, последнее привлекало, но в то же время в банке осознавали, что розница требует существенных расходов на создание допофисов, филиалов, на приобретение и разработку технологий; значительного увеличения численности обслуживающего персонала. В результате было решено сосредоточиться на уже выбранном сегменте - зарплатных проектах.

В миссии у нас есть такое определение, что "мы работаем для вас и вашей семьи". Для меня банк - это второй, а может быть, и первый дом. Также и для других. Предприятие, на котором человек работает, становится для него домом. Способствовать через большой дом развитию малого дома - вот наша цель. Через систему зарплатных проектов мы предоставляем нашим клиентам тот сервис, который является востребованным: оплата любых платежей, начиная с коммунальных, через мини-офисы банка; широкая инфраструктура использования пластиковых карт. В марте этого года мы существенно изменили условия кредитования этой категории заемщиков, расширив сроки кредитования до 3-х лет и значительно увеличив размер кредита и т.д. И база ресурсов от населения у нас прирастает. Только за 2004 год произошло ее удвоение.

- Сергей Григорьевич, вы говорите о росте вкладов от населения. Региобанк первым из региональных банков Хабаровского края вошел в систему страхования вкладов (ССВ). Как вы оцениваете необходимость ее создания?

- Формирование ССВ - это как раз та поступательная работа, которая должна была быть сделана и государством, и ЦБ для стабилизации ситуации в банковской системе России и предотвращения в дальнейшем возникновения ситуаций "от паники до паники - два шага". Создание подобных национальных систем - это общемировая практика, когда государство в равной степени берет на себя ответственность за все банки. И хорошо, что этот шаг был сделан у нас, т. к. главное для нормального функционирования банковской системы - это стабильная ситуация в экономике.