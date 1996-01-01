Активы Примтеркомбанка выросли в 1,6 раза

26 апреля в ООО "Примтеркомбанк" состоялось ежегодное собрание учредителей, на котором правлением банка были представлены итоги работы организации за 2004 г.

По результатам деятельности Примтеркомбанка за истекший период объемы средств клиентов увеличились в 2 раза, со 157 млн до 348 млн руб. Кредитный портфель вырос на 60%, составив 285 млн руб. Активы банка в 2004 г. выросли в 1,6 раза, при этом доля ликвидных активов в активах банка в 2004 г. составила 36,6%. Пассивы банка выросли в 2 раза и составили 348327 тыс. руб. Капитал банка на 1.01.2005 г. составил 105653 тыс. руб., при этом доля собственных средств в суммарных пассивах банка составила 23%. Эти показатели являются свидетельством достаточно высокой надежности Примтеркомбанка. И что очень важно, они отражают высокую степень доверия к банку со стороны населения.

Валовой доход составил 178 млн руб. Валовой доход по кредитным операциям вырос почти в 3 раза, по расчетно-кассовому обслуживанию - в 2 раза. Основная часть валового дохода получена по кредитным операциям и расчетно-кассовому обслуживанию.

2004 г. Примтеркомбанк завершил с балансовой прибылью в размере 10550 тыс. руб. Прибыль к распределению составила 6820 тыс. руб.

Учредителями была одобрена стратегия развития банка на 2005 г., предполагающая дальнейшее внедрение банком новых систем обслуживания клиентов и расширение сети обслуживания.

Напомним, что на сегодняшний день Примтеркомбанк является старейшим коммерческим банком Приморского края, основан в 1988 г.