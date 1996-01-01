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Блюди пенсию смолоду

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

12 тыс. приморских предприятий в 2003 г. не уплатили за своих работников взносы в Пенсионный фонд РФ в полном объеме. Более 1 тыс. предприятий совсем ничего не перечислили в Пенсионный фонд. В результате 24 тыс. приморцев не получили прироста пенсионного капитала на общую сумму 108 млн руб.

Сейчас пенсионные взносы составляют 28% от заработной платы. Из них 14% собирают налоговые службы в бюджет РФ, другие 14% должны поступать в бюджет Пенсионного фонда на обеспечение обязательного пенсионного страхования.

То, что некоторые работодатели игнорируют пенсионные платежи, сказывается на доходах работающих граждан, пенсионеров и уходящих на пенсию людей.

При неуплате страховых взносов работник теряет не только часть пенсионного капитала за определенный год, но и последующие индексации на эту часть, что существенно скажется на конечном размере пенсионного капитала при выходе на пенсию и на размере пенсий, выплачиваемых в настоящее время пенсионерам. Ведь из-за неуплаты работодателями страховых взносов 15% пенсий в Приморском крае не могут быть назначены в срок.

"В случае неуплаты страховых взносов по закону только сам работник может подать исковое заявление в суд на своего работодателя. А вот Пенсионный фонд РФ не может взыскать неуплаченные средства. Такой закон", - говорит управляющий отделением ПФР по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ.

По отраслевому признаку самыми ярыми неплательщиками являются организации жилищно-коммунальной и бюджетной сферы, горнодобывающие предприятия и предприятия машиностроения.

Узнать, не грешит ли ваш работодатель тем, что не перечисляет за вас взносы в пенсионный фонд, можно, внимательно прочитав и просчитав суммы, указанные в так называемом "письме счастья". Эти письма рассылаются раз в год, и осенью этого года россияне получили такие письма уже во второй раз. Если же по какой-то причине письмо вас не нашло, смело обращайтесь с заявлением в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, где вам должны дать выписку из вашего индивидуального лицевого счета.

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