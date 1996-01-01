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Пенсионная проформа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

1 октября официально завершены очередные "пенсионные выборы". В течение 3-х месяцев - с 1 июля по 1 октября - все россияне, участвующие в пенсионной реформе и имеющие накопительную часть пенсии, могли подать заявление в органы Пенсионного фонда России о желании передать эту накопительную часть управляющей компании или перевести их в негосударственный пенсионный фонд.

В 2004 году "письма счастья" должны были получить около 600 тыс. приморцев, а подали заявления 1256 человек. В прошлом году в пользу частников поступило 4551 заявление. И это при том, что вариантов, куда отдать свою накопительную часть, стало заметно больше. Ведь к 55 управляющим компаниям (УК) в этом году присоединились 77 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), готовых принять деньги с распростертыми объятиями.

В этом списке НПФ есть наш приморский "Порт-Гарант" и два филиала крупных российских НПФ, находящиеся в крае, - филиалы Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики и НПФ "Благосостояние".

Однако если посмотреть на распределение заявлений, поданных в 2004 году, многое становится понятным. В пользу частных управляющих компаний было подано всего 410 заявлений - в 11 раз меньше, чем в прошлом году. А остальные 846 застрахованных лиц выбрали негосударственные фонды.

Неудивительно. Те приморские НПФ, которые получили лицензию на работу с пенсионными накоплениями, являются крупными корпоративными фондами. У НПФ "Порт-Гарант" это Владивостокский морской порт, "Благосостояние" - фонд железнодорожников, а название НПФ электроэнергетики говорит само за себя.

Общероссийские цифры очень похожи на местные приморские показатели. На 20 октября 2004 года общее количество заявлений о выборе УК или НПФ составляет 375 659. В пользу УК подано 119 249 заявлений, а в пользу НПФ - 256 410.

В Отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю доверие к негосударственным пенсионным фондам объясняют широким информированием и ознакомлением людей о направлениях и механизмах деятельности данных фондов. Кроме того, как правило, люди выбирают тот НПФ, в пределах обслуживания которого они находились (и услугами которого пользовались) до появления возможности инвестирования накопительной части трудовой пенсии в 2004 году.

О большинстве управляющих компаний застрахованные лица ничего не знают, говорят в отделении ПФР по Приморскому краю, несмотря на то, что информация о структуре и составе акционеров, об их инвестиционных декларациях открыта для населения и имеется в подразделениях Пенсионного фонда и организациях, принимающих заявления от застрахованных лиц на основании соглашения о взаимном удостоверении подписей. Поэтому инвестирование в управляющую компанию широким массам представляется пока чем-то новым и рискованным.

Не согласиться с этим мнением можно, но только отчасти. Например, "широким информированием" народа о своей деятельности в этом году НПФ мало отличились. Если учесть, что все приморские пенсионные фонды корпоративные, то нет ничего удивительного в том, что они привлекают своих прежних крупных клиентов, а на широкие массы не работают. Работать "в розницу" НПФ сегодня очень сложно.

Комментируя "пенсионные выборы-2004", директора приморских НПФ не хотят афишировать свои имена - отзывы не лестные. Наиболее мягкое выражение: "Можно было бы что-то сказать, если бы хоть кто-то что-то делал". Они считают, что если бы государству понадобилось, реформу обязательно бы раскрутили. А так, значит, и не надо.

НПФ молчат отчасти из-за ситуации, когда выгоднее работать с корпоративными клиентами, отчасти от неопределенности - ведь правила могут и измениться, отчасти просто не успели. Или помнят опыт частников 2003 г., когда они получили меньше чем хотели. УК в этом году тоже тише воды ниже травы. Сказался прошлогодний опыт.

Государству пенсионная реформа просто необходима из-за наступающего неблагоприятного демографического периода. Однако люди, отвечающие за информирование населения о ходе пенсионной реформы, кажется, не перетрудились. Возможно, в следующем году пенсионные "выборы" пройдут после реализации нового законопроекта "О ходе информирования граждан о состоянии лицевых счетов накопительной части трудовой пенсии", что должно улучшить ситуацию.

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