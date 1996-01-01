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Капиталы в банках... и бутылках

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каждый современный школьник знает: чтобы получить прибыль, покупать валюту лучше во время падения ее цены, а продавать - на взлете. Но взрослое население России придерживается прямо противоположной политики. Недавно "Известия" проанализировали статистику Банка России и пришли к выводу: пик стоимости валюты совпадает с пиком спроса на нее со стороны частных лиц. Например, в октябре, когда доллар начал падать, а евро - расти, спрос на евро по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 5%. А интерес к доллару уменьшился.

В ноябре доллар упал уже до 28,2 руб., а евро подрос до 37,4 рубля. При этом существенно снизился спрос на американскую валюту и повысился - на дорогостоящий евро. Но своего апогея нелогичное поведение населения достигло в декабре. Тогда россияне скупили рекордное количество евро по курсу 37,8 руб., а уже в январе начали избавляться от них и потеряли на каждом евро по одному рублю. Доходы банков от подобных действий наших граждан исчисляются в миллиардах.

Аналитики считают, что такое поведение является типичной ошибкой массового инвестора, который при покупке валюты руководствуется паническими настроениями. Это на руку профессионалам, которые таким образом выгадывают на перераспределении реальных денег. То есть, говоря другими словами, потери населения пропорциональны доходам банков. Если люди начинают панически продавать свою валюту, кредитные учреждения ее скупают. По словам специалистов, кредитные организации в этот период строят свою ценовую политику на курсах покупки и продажи. Именно покупки валюты, потому что потом это позволит получить на ее реализации максимальный доход.

В чем же хранить свои сбережения? Аналитики советуют распределять риски, храня деньги в различных валютах: 70% в рублях, остальные - в долларах и евро. И самое главное - не пытаться на этом заработать. Без постоянного мониторинга невозможно предсказать завтрашний курс. Например, сейчас демонстрирует рост американская валюта. Однако специалисты уверены, что падение его курса не за горами. До конца года курс доллара к рублю будет колебаться вокруг отметки 28 руб. за доллар. Что же касается евро, то он обладает потенциалом роста, по крайней мере, в 50 копеек. Поэтому сейчас не лучший момент избавляться от него.

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