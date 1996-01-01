Храните деньги в сейфах!

Хабаровский филиал Банка Москвы предложил своим клиентам новую услугу - хранение ценностей в индивидуальных сейфах.

Теперь любой желающий может арендовать у банка так называемую ячейку для хранения своих ценностей. Для этого в банке оборудовано специальное хранилище, соответствующее всем требованиям безопасности и находящееся под круглосуточной вооруженной охраной.

Помимо простого хранения ценностей банк предоставляет также возможность арендовать сейф с соблюдением специального режима доступа, при котором арендатор может оговорить круг лиц, имеющих доступ к сейфу при наличии ключа, а также время доступа и набор документов, которые должны быть предъявлены банку.

В настоящее время аренда ячеек наиболее часто используется при проведении сделок с недвижимостью, так как защищает интересы продавца и покупателя и сводит к минимуму возможные риски.