КМБ-Банк даст кредит под 13 процентов. В валюте

Кредитно-кассовый офис КМБ-Банка в Хабаровске, реализуя стратегию банка по предоставлению кредитов на развитие бизнеса максимальному числу малых предприятий, объявил о снижении процентных ставок по кредитам индивидуальным предпринимателям.

Теперь минимальная ставка по кредиту - 13% в валюте. В апреле 2004 года КМБ-Банк был отмечен Ассоциацией российских банков как "Банк с участием иностранного капитала, внесший наибольший вклад в развитие экономики России".