Инвестиционная компания Alfa Capital Partners формирует фонд прямых инвестиций The Great Circle Fund LP с капиталом в $ 180 млн., включая кредитные средства, предоставляемые агентством правительства США - Корпорацией по частным инвестициям за рубежом, говорится в пресс-релизе Alfa Capital Partners.

Фонд The Great Circle Fund LP специализируется на инвестициях в объекты морского транспорта, инфраструктуры и логистики в странах развивающихся рынков, в основном, на территории России, Украины, прочих стран бывшего Советского Союза, Турции, стран южной Европы, Балканского и Средиземноморского регионов. Размер инвестиций составляет $ 10-25 млн. Значительная часть капитала фонда предоставляется OPIC. Компания Great Circle Capital LLC и аффилированные с ней структуры выступают в роли управляющей компании и привилегированного партнера (general partner) фонда.