Новые правила для инвестфондов

Министерство юстиции РФ зарегистрировало новое положение о составе и структуре активов акционерных и паевых инвестиционных фондов, утвержденное Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 30 марта.

"У нас есть сведения, что документ зарегистрирован Минюстом", - заявил заместитель руководителя ФСФР Сергей ХАРЛАМОВ.

На этой неделе, по прогнозам С.Харламова, документ, как ожидается, будет официально опубликован, после чего вступит в силу. Положение принято вместо действующего сейчас постановления N31-ПС, регулирующего состав и структуру активов акционерных и паевых фондов.

Постановление вводит новую категорию паевых фондов - фонды прямых инвестиций. По словам С.Харламова, по сути, это фонды проектного финансирования, которые на Западе называются private equity funds. В состав активов фондов прямых инвестиций будут включаться акции, которые не входят в котировальные списки организаторов торговли. Их доля в активах паевого фонда должна быть более 50% плюс одна от объема размещенных АО акций. В этом случае фонд будет мажоритарным акционером и сможет реализовывать свои планы относительно деятельности этих акционерных обществ.